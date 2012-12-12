国际油市: 亚洲石脑油价格小涨,受布兰特原油走强提振

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡12月12日--- - 周三亚洲石脑油价格涨幅不到0.5%,来到 每吨943美元,受洲际交易所(ICE)布兰特原油期货走强提振.石脑油跨月价 差升水连续第三日持于每吨14美元,与三个月前水准一样. 跨月价差升水指的是2月下半月和1月下半月船货之间的价差. 交易商称,看似1月下半月流入亚洲的欧洲和地中海的船货有限,市场 依然受支撑. 这导致韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)获得的卖价较高. YNCC买入总计7.5万吨的1月下半月运抵的船货,成本加运费价为每吨 较日本报价高出约16美元,与11月底购入的船货相比,溢价急升近50%. 因一些买家还未完成1月下半月采购,预计还有更多需求. 一北亚交易员预计,韩国货至少还需要八批不同品级的船货. 汽油裂解价差跌11.27%至每桶5.51美元,因库存充沛.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。