国际油市: 亚洲石脑油裂解价差跌至两周半低位,受丙烷供应增加打压

路透新加坡12月13日 - 周四亚洲石脑油价格扩大跌势,触及五周半低 位每吨934.50美元,裂解价差跌10.71%至两周半低位每吨114.15美元,受丙 烷供给增加构成打压. 韩国LG化学买入1月下半月船期的5万吨船货,溢价有所下滑,成本加运 费价为每吨较日本报价溢价15.00-15.50美元.周三韩国丽川石脑油裂解中 心(YNCC)购买的船货支付的溢价为16美元. 新加坡一交易员称,"丙烷价格快速下跌,看似裂解丙烷再次可行." "因为丙烷的供应,欧洲或有多余的石脑油,这些过剩的石脑油将不得 不运往亚洲." "当前石脑油套利尚不可操作,但供应有增加的可能." 套利交易指非亚洲/中东船货--通常是欧洲和地中海船货运往亚洲.亚 洲石脑油有结构性短缺,依靠套利船货弥补缺口. 一些亚洲石化厂商,包括大型石脑油买家台塑能够使用丙烷/丁烷和液 化石油气(LPG)替代一部分石脑油. 不过LPG的价格今年大部分时间较高,用其替代石脑油不可行.(完)