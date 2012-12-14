国际油市: 石脑油价格和裂解价差双双反弹,受需求带动

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月14日 - 周五亚洲石脑油价格从五周半低位反弹,收在 每吨938.50美元的两日高位,裂解价差也从两周半低位反弹至每吨122.13 美元,受需求支撑. 马来西亚Titan买入约3万吨2月1-5日装运的石脑油,成本加运费价为 每吨较日本报价溢价约10美元. 新加坡一交易员称,"今日石脑油市场走强,部分原因也是液化石油气( LPG)价格短暂下跌后反弹." 本周LPG价格跌破每吨1,000美元,为数月来首次,令买家燃起找到价格 低于石脑油的替代原料的希望. 但这仅是昙花一现. 印度MRPL向Mitsubishi Corp售出3.5万吨1月20-22日起运的石脑油, 离岸价为每吨较中东报价溢价45美元左右. 印度HMEL向托克售出2.5-3万吨12月27日至1月2日装运的石脑油. 但交易商称价格尚不清楚. 汽油裂解价差连续第三日下跌,报每桶4.25美元,受供应充沛和需求放 缓打压.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。