国际油市: 石脑油价格和裂解价差双双反弹,受需求带动

路透新加坡12月14日 - 周五亚洲石脑油价格从五周半低位反弹,收在 每吨938.50美元的两日高位,裂解价差也从两周半低位反弹至每吨122.13 美元,受需求支撑. 马来西亚Titan买入约3万吨2月1-5日装运的石脑油,成本加运费价为 每吨较日本报价溢价约10美元. 新加坡一交易员称,"今日石脑油市场走强,部分原因也是液化石油气( LPG)价格短暂下跌后反弹." 本周LPG价格跌破每吨1,000美元,为数月来首次,令买家燃起找到价格 低于石脑油的替代原料的希望. 但这仅是昙花一现. 印度MRPL向Mitsubishi Corp售出3.5万吨1月20-22日起运的石脑油, 离岸价为每吨较中东报价溢价45美元左右. 印度HMEL向托克售出2.5-3万吨12月27日至1月2日装运的石脑油. 但交易商称价格尚不清楚. 汽油裂解价差连续第三日下跌,报每桶4.25美元,受供应充沛和需求放 缓打压.(完)