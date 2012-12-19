国际油市: 亚洲石脑油裂解价差下跌,受布兰特原油上涨打压

路透新加坡12月19日 - 周三亚洲石脑油价格持稳在每吨952.50美元, 裂解价差跌至三日低位每吨135.68美元,受布兰特原油价格上涨打压. 基本面方面,交易商称即期石脑油供应吃紧,不过临近的假期季可能引 发买入活动放缓. 一交易员称,"我觉得基本面没有任何变化."其还表示裂解价差下跌是 暂时性的. 交易商称,印度和中国之外的交易显示出石脑油市场强势. 另外台塑买入1月21日-2月5日交付的船货,离岸价为每吨较日本报价 溢价11-12美元. 交易商称,购买量可能在10万至15万吨之间. 日本石脑油需求小幅增长.官方数据显示,日本11月石脑油进口近120 万吨,小幅高于10月的115万吨. 亚洲汽油裂解价差跌约3%至每桶6.99美元.(完)