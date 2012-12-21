国际油市: 石脑油裂解价差反弹,受中国进口需求带动

路透新加坡12月21日 - 周五亚洲石脑油价格收在每吨958.50美元的两日低位,受布兰 特原油价格下跌打压,但裂解价差反弹2.31%至每吨137.48美元,因需求旺盛. 中国11月进口近46.1万吨石脑油,是10月进口量的一倍还多. 韩国湖南石油化学买入约10万吨2月上半月交付的石脑油,成本加运费价为每吨较日本 报价溢价16.00-16.50美元. LG化学买入2.5万吨2月上半月运抵丽水(Yeosu)的石脑油,以及2.5万吨同期运抵瑞山(D aesan)的石脑油,成本加运费价每吨较日本报价溢价15.50-16.00美元. 这与周四韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)支付的溢价大体一致. 亚洲汽油裂解价差反弹近10%至三周高位每桶7.53美元.因炼厂检修导致东方供应紧缩, 交易商关注将美国船货运往亚洲的机会.(完)