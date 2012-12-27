国际油市: 石脑油价格和裂解价差双双上涨,受供应紧缩提振

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡12月27日 - 周四亚洲石脑油价格升1.29%至近两个半月高位每吨981.50美元,裂解价差报每吨148.03美元,比一个月前水准高约21%.
石脑油供应紧缩,以及围绕中国工业增长的乐观情绪引发的强劲需求,提振市场整体人气.
据闻日本Mitsui Chem买入2月上半月运抵的石脑油,成本加运费价为每吨较日本报价溢价约19美元,但尚不能对此证实.
台湾中油公司标购10.5万吨2月运抵的石脑油,将要决标.
供应面,预计约65万吨来自欧洲、地中海和美国的石脑油在2013年1月运抵亚洲,较12月减少35%.
一新加坡交易员估计称,亚洲平均有约50万吨的公开规格石脑油净缺口.
"但多数时间,约有70%的西方船货是重质石脑油,不是烷烃石脑油(paraffinic)."
亚洲汽油裂解价差连续第四日上涨,接近每桶8.77美元的五周高位.(完)
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI