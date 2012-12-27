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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 19:19 BJT

国际油市: 石脑油价格和裂解价差双双上涨,受供应紧缩提振

路透新加坡12月27日 - 周四亚洲石脑油价格升1.29%至近两个半月高位每吨981.50美元,裂解价差报每吨148.03美元,比一个月前水准高约21%.

石脑油供应紧缩,以及围绕中国工业增长的乐观情绪引发的强劲需求,提振市场整体人气.

据闻日本Mitsui Chem买入2月上半月运抵的石脑油,成本加运费价为每吨较日本报价溢价约19美元,但尚不能对此证实.

台湾中油公司标购10.5万吨2月运抵的石脑油,将要决标.

供应面,预计约65万吨来自欧洲、地中海和美国的石脑油在2013年1月运抵亚洲,较12月减少35%.

一新加坡交易员估计称,亚洲平均有约50万吨的公开规格石脑油净缺口.

"但多数时间,约有70%的西方船货是重质石脑油,不是烷烃石脑油(paraffinic)."

亚洲汽油裂解价差连续第四日上涨,接近每桶8.77美元的五周高位.(完)

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