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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 20:29 BJT

国际油市: 石脑油价格下跌,因韩国需求低迷

路透新加坡12月28日 - 亚洲石脑油价格周五从两个半月高位下滑,裂解价差缩窄8.14%至五日低位每吨135.98美元,因韩国现货需求不振.韩国是亚洲除中国外最大的石化产品中心.

但交易商预计裂解价差疲软将是暂时性现象.

新加坡一交易员称,"随着年底临近,我想人们就是获利了结或结账.我认为在在基本面回暖支撑下,市场会反弹."

维多从BAPCO手中买入5万吨2月10-13日装运的石脑油,离岸价为每吨较中东报价溢价约40美元,反应出市场供应紧缩.

台湾中油公司也为7.5万吨石脑油支付更高的溢价,成本加运费价为每吨较日本报价溢价11-13美元.

此前该公司为12月船货支付的溢价为7.00美元.

亚洲汽油裂解价差连续第五日上涨,刷新五周高位报每桶9.23美元,炼厂检修致供应紧缩.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王丽鑫)

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