国际油市: 石脑油价格下跌,因韩国需求低迷

标题新闻：印度核能部长称，印度购买西屋六座核反应堆的计画料不受东芝财务问题影响
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路透新加坡12月28日 - 亚洲石脑油价格周五从两个半月高位下滑,裂解价差缩窄8.14%至五日低位每吨135.98美元,因韩国现货需求不振.韩国是亚洲除中国外最大的石化产品中心.
但交易商预计裂解价差疲软将是暂时性现象.
新加坡一交易员称,"随着年底临近,我想人们就是获利了结或结账.我认为在在基本面回暖支撑下,市场会反弹."
维多从BAPCO手中买入5万吨2月10-13日装运的石脑油,离岸价为每吨较中东报价溢价约40美元,反应出市场供应紧缩.
台湾中油公司也为7.5万吨石脑油支付更高的溢价,成本加运费价为每吨较日本报价溢价11-13美元.
此前该公司为12月船货支付的溢价为7.00美元.
亚洲汽油裂解价差连续第五日上涨,刷新五周高位报每桶9.23美元,炼厂检修致供应紧缩.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王丽鑫)
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路透台北2月17日 - 台湾股市周五大多在平盘附近游走，终场收微跌。分析师表示，台 股在指数高档附近狭幅震荡，市场领涨族群轮替顺畅，惟追价的意愿虽稍嫌不足，但为了化 解技术指标的过热，算是正常的休息，指数未来仍不看淡。 台湾加权股价指数 收跌0.12%,至9,759.76点；今日成交初值 为942.4 9亿台币，上交易日修正后为1,083.03亿。 日盛投顾协理钟国忠说，“(技术指标中)9日KD值由高档向下，对照今天的走势算是正 常的整理，并不看淡后市。” 他认为，明天(周六)台股独家开市，预料外资的参与度将降低，最多小幅进出，不致影 响盘势。 此外，兆丰投顾一位不愿具名的分析师则表示，指数涨至9,800点附近追价动力不足， 获利了结卖压涌现，这附近压力稍大可以理解。不过台股中各类股仍是轮涨，即便是先前的 弱势股也有机会补涨，预料9,800点附近指数虽有压力但仍可期待高点。 〞未来还要再看国际形势，如果没有大的利空，目前台股还是以盘整或小跌，去消
路透2月17日 - 澳洲股市周五小幅收低，此前指标股指周四创下2015年5月5日以来最高收位。 S&P/ASX 200指数周五收盘下跌0.2%或10.51点，报5,805.8点。 铁矿石及铜价走软拖累基本材料类股下跌。S&P/ASX 200材料类股跌至平盘下方，上日曾触及逾两年高位。 矿业巨头必和必拓和力拓分别跌1.1%和2.1%，为两周来最大跌幅。 必和必拓管理层与员工在智利Escondida铜矿罢工中的立场依然分歧较大。 铁矿石企业Fortescue Metals跌2.4%。 工业建筑材料公司James Hardie Australia股价跌至三个月新低。 医疗保健类股跌幅位列其次。(完) (编译 王兴亚/高琦)