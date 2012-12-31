国际油市: 石脑油裂解价差本年升高18.5%,受助于供应紧缩

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透新加坡12月31日 - 亚洲石脑油裂解价差今年以18.5%的涨幅收官,报每吨129.45美元,受助于供应紧缩.因更多炼厂进行检修,该趋势在2013年将延续.
亚洲石脑油价格报每吨958.50美元,亦较年初上涨近4%.
该地区许多炼厂将在2013年检修,从而减少供应,使得本就结构性短缺石脑油的亚洲,更加依赖欧洲和地中海的供应.
但预计石化产品装置不会检修,且明年会维持高产能利用率,受助于围绕中国经济成长的乐观情绪.中国是亚洲最大的石化产品进口国,石化产品包括由石脑油制成的塑料和合成橡胶.
交易商称印度Reliance Industries售出一MR船型的1月上半月装船石脑油,离岸价为每吨较中东报价溢价约50美元.
现货市场有三笔交易达成.
嘉能可售出一笔2月下半月船货,买家为壳牌,价格为每吨952美元.
嘉能可向维多售出一批3月上半月船货,价格为每吨946美元.
BP从Mabanaft买入一批3月上半月的船货,价格为947美元.
汽油裂解价差本年收高18.3%,报每桶9.76美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 高琦)
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