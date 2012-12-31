国际油市: 石脑油裂解价差本年升高18.5%,受助于供应紧缩

路透新加坡12月31日 - 亚洲石脑油裂解价差今年以18.5%的涨幅收官,报每吨129.45美元,受助于供应紧缩.因更多炼厂进行检修,该趋势在2013年将延续.

亚洲石脑油价格报每吨958.50美元,亦较年初上涨近4%.

该地区许多炼厂将在2013年检修,从而减少供应,使得本就结构性短缺石脑油的亚洲,更加依赖欧洲和地中海的供应.

但预计石化产品装置不会检修,且明年会维持高产能利用率,受助于围绕中国经济成长的乐观情绪.中国是亚洲最大的石化产品进口国,石化产品包括由石脑油制成的塑料和合成橡胶.

交易商称印度Reliance Industries售出一MR船型的1月上半月装船石脑油,离岸价为每吨较中东报价溢价约50美元.

现货市场有三笔交易达成.

嘉能可售出一笔2月下半月船货,买家为壳牌,价格为每吨952美元.

嘉能可向维多售出一批3月上半月船货,价格为每吨946美元.

BP从Mabanaft买入一批3月上半月的船货,价格为947美元.

汽油裂解价差本年收高18.3%,报每桶9.76美元.(完)

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