国际油市: 石脑油裂解价差温和上涨,未来供应要看西方船货流入情况

路透新加坡1月2日 - 亚洲石脑油裂解价差2013年首个交易日上扬3.46%,触及每吨133.93美元,供应料维持紧俏,除非有更多欧洲船货运抵东方.

"韩国炼厂检修明显对市场有支撑作用,但鉴于当前的东西方价差水平,欧洲似乎可能向亚洲运输更多船货,"新加坡一交易员说.

亚洲近月2月下半月石脑油价格为每吨972.50美元,西北欧价格约为每吨948.50美元.

技术层面讲,当东西方石脑油价差不低于27美元时,交易商会将石脑油从欧洲运往亚洲.当前的价差水平离这个门槛不远.

相比之下,汽油裂解价差跌8.4%至三个交易日低位每桶8.94美元,但高于2012年均价8.74美元,表明今年开局依然强劲.

美国市场处于需求淡季,可能牵连到了亚洲市场.

新加坡现货市场今日有三笔汽油交易和一笔石脑油交易达成.

中石油向壳牌出售一笔95号汽油船货,船期1月19-23日,价格每桶124美元.

联合石化以每桶120.90美元价格从BP购得一笔92号汽油船货,船期1月23-27日.

Arcadia从Mercuria买入一笔1月17-21日装船的92号汽油,价格每桶120.60美元.

Socar以每吨963美元价格从嘉能可购入3月上半月的石脑油船货.(完)

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