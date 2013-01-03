国际油市: 亚洲石脑油裂解价差下降,2月供应料上升

路透新加坡1月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周四下降3.1%至每吨129.78美元,预期受东方市场强劲升水吸引,下月将有更多欧洲船货运抵此间市场.

对于供应增加的预期,也抵销了对中东产量减少以及台湾和韩国需求强劲的关切.

亚洲最大石脑油买家台塑求购2月上半月装运的船货.交易员估计其购买量可能在10万至15万吨.

此外,PetroRabigh炼厂因断电于周六开始为期20日的停产,将令石脑油减产15万吨.

"不过我预计2月运抵的西方船货将高于1月."新加坡一交易员说.

预计本月将有大约65万吨西方石脑油登陆亚洲市场.2月数字可能更高.

"东西方的套利窗口已经打开."前述交易员说.

套利窗口是指亚洲和西北欧市场的价差.通常亚洲市场价格至少要高27美元,交易商才会有将西方船货运至亚洲的动机.

亚洲汽油利润下降约3%至五个交易日低点每桶8.67美元,因供应逐步上升,尽管由于炼厂即将进入维护,供应增长的趋势将维持多久仍不清楚.

现货市场有三笔交易达成:

嘉能可以每吨962美元价格向伊藤忠卖出一批3月上半月石脑油船货.

中石油买进两笔92号汽油船货,其中一笔为道达尔供应,船期1月18-22日,价格为每桶120.60美元;另一笔为Gunvor出售价格120.80美元,船期为1月23-27日.

维多出售给壳牌一批97号汽油船货,船期为1月20-24日,价格为每桶125.60美元.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻