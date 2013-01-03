国际油市: 亚洲石脑油裂解价差下降,2月供应料上升

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡1月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周四下降3.1%至每吨129.78美元,预期受东方市场强劲升水吸引,下月将有更多欧洲船货运抵此间市场.
对于供应增加的预期,也抵销了对中东产量减少以及台湾和韩国需求强劲的关切.
亚洲最大石脑油买家台塑求购2月上半月装运的船货.交易员估计其购买量可能在10万至15万吨.
此外,PetroRabigh炼厂因断电于周六开始为期20日的停产,将令石脑油减产15万吨.
"不过我预计2月运抵的西方船货将高于1月."新加坡一交易员说.
预计本月将有大约65万吨西方石脑油登陆亚洲市场.2月数字可能更高.
"东西方的套利窗口已经打开."前述交易员说.
套利窗口是指亚洲和西北欧市场的价差.通常亚洲市场价格至少要高27美元,交易商才会有将西方船货运至亚洲的动机.
亚洲汽油利润下降约3%至五个交易日低点每桶8.67美元,因供应逐步上升,尽管由于炼厂即将进入维护,供应增长的趋势将维持多久仍不清楚.
现货市场有三笔交易达成:
嘉能可以每吨962美元价格向伊藤忠卖出一批3月上半月石脑油船货.
中石油买进两笔92号汽油船货,其中一笔为道达尔供应,船期1月18-22日,价格为每桶120.60美元;另一笔为Gunvor出售价格120.80美元,船期为1月23-27日.
维多出售给壳牌一批97号汽油船货,船期为1月20-24日,价格为每桶125.60美元.(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。