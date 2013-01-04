国际油市: 亚洲石脑油和汽油裂解价差均下跌,因供应增加

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透新加坡1月4日 - 亚洲石脑油裂解价差在新年第一周交易中以收窄至三周最低每吨111.64美元而告终,汽油裂解价差下挫将近14%,至每桶7.46美元的两周低点,下滑的原因皆为供应增加.
交易商相信,未来石脑油供应将会增加,因2月将有欧洲船货运抵亚洲以满足需求.
"但我认为市场不会崩跌,因炼厂维护即将开始."新加坡交易员说.
整体需求情况仍然良好,应会支撑未来的价格升水.韩国湖南石油化学购买7.5万吨2月下半月运至丽水和瑞山的石脑油船货,成本加运费价格较日本报价每吨升水16.50-17.00美元.
台塑购买10-15万吨2月上半月运至麦寮的船货,成本加运费的价格为每吨升水12-13美元.
在欧洲,阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的汽油和石脑油库存均上升.汽油库存在截止1月3日当周为69.4万吨,较前周增加10.1%.
石脑油库存为15.2万吨,劲增37.5%.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 丁琦)
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据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。