国际油市: 亚洲石脑油和汽油裂解价差均下跌,因供应增加

路透新加坡1月4日 - 亚洲石脑油裂解价差在新年第一周交易中以收窄至三周最低每吨111.64美元而告终,汽油裂解价差下挫将近14%,至每桶7.46美元的两周低点,下滑的原因皆为供应增加.

交易商相信,未来石脑油供应将会增加,因2月将有欧洲船货运抵亚洲以满足需求.

"但我认为市场不会崩跌,因炼厂维护即将开始."新加坡交易员说.

整体需求情况仍然良好,应会支撑未来的价格升水.韩国湖南石油化学购买7.5万吨2月下半月运至丽水和瑞山的石脑油船货,成本加运费价格较日本报价每吨升水16.50-17.00美元.

台塑购买10-15万吨2月上半月运至麦寮的船货,成本加运费的价格为每吨升水12-13美元.

在欧洲,阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的汽油和石脑油库存均上升.汽油库存在截止1月3日当周为69.4万吨,较前周增加10.1%.

石脑油库存为15.2万吨,劲增37.5%.(完)

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