国际油市: 亚洲石脑油价格持平,裂解价差回升

路透新加坡1月7日 - 亚洲石脑油价格周一持平于每吨961.50美元,但裂解价差略为回升,来到两个交易日高点129.45美元,主要拜布兰特原油下跌及对未来需求趋稳抱有期望之赐.

不过下月会有多少欧洲船货进口至亚洲的疑虑仍挥之不去.欧洲方面可能会受到价格较高的吸引而扩大向东方市场输出船货.

交易商见到更多将包括非洲、欧洲、地中海、有时是美国等地的西方船货运往亚洲的诱因,因亚洲价格至少较欧洲西北部每吨高出27美元.

亚洲价格目前约高出31.50美元.

但部份交易商预期中期基本面强劲,因中国经济前景稳健,将会带动强劲的石化产品需求.

此外,印度的石脑油供给仍难以预测.就目前来看,印度1月装运的总出口约56万吨,远落后于12月装运的约93.0万吨.

"我很看好第一季及第二季的石脑油前景,"一名新加坡交易商表示.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻