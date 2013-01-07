国际油市: 亚洲石脑油价格持平,裂解价差回升

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透新加坡1月7日 - 亚洲石脑油价格周一持平于每吨961.50美元,但裂解价差略为回升,来到两个交易日高点129.45美元,主要拜布兰特原油下跌及对未来需求趋稳抱有期望之赐.
不过下月会有多少欧洲船货进口至亚洲的疑虑仍挥之不去.欧洲方面可能会受到价格较高的吸引而扩大向东方市场输出船货.
交易商见到更多将包括非洲、欧洲、地中海、有时是美国等地的西方船货运往亚洲的诱因,因亚洲价格至少较欧洲西北部每吨高出27美元.
亚洲价格目前约高出31.50美元.
但部份交易商预期中期基本面强劲,因中国经济前景稳健,将会带动强劲的石化产品需求.
此外,印度的石脑油供给仍难以预测.就目前来看,印度1月装运的总出口约56万吨,远落后于12月装运的约93.0万吨.
"我很看好第一季及第二季的石脑油前景,"一名新加坡交易商表示.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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