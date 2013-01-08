国际油市: 石脑油价差升至四个交易日高点,受需求预期支撑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡1月8日 - 亚洲石脑油价差周二续涨至四个交易日高点每吨132.05美元,未来需求畅旺的预期,盖过了2月西方可能有大量船货运抵东方的忧虑.
印度石油公司燃料仓储周末失火,也可能影响人气,因该地区有九个储油槽,其中五个储放了汽油.石脑油可用来炼制汽油.
而此前PetroRabigh决定关闭炼厂,从12月底开始进行20天检修,因电力中断干扰了供应.
"亚洲可能仍受低库存所苦.裂解厂目前多呈现高运转率,无法延宕采购,"新加坡一交易商称.
目前亚洲近月合约价格为每吨966.50美元,每吨较西北欧价格至少高出34美元.
亚洲汽油裂解价差跌0.60美元至两个交易日低点每桶7.64美元,因布兰特原油价格上扬,且新加坡现货交易稀少.
现货交易窗口仅两笔买进,但有五笔出售.台湾中油求售3万吨92辛烷汽油,2月6-28日从高雄装运,1月9日截标.出价至1月11日有效.
印度Bharat Petroleum则寻求代替Numaligarh Refinery进口7,000顿重组油.船货预定2月19-28日到Haldia港,交易预计1月17日敲定.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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