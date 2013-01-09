国际油市: 亚洲石脑油价格升至两周高点,需求稳健

路透新加坡1月9日 - 亚洲石脑油价格周三升至六周高点每吨977.50美元,裂解价差则是连续第三个交易日走高,来到两周高位每吨136.08美元,因需求稳健.

韩国Lotte Chemical已经买进至少5万吨的2月下旬交运石脑油,成本加运费(C&F)报价约较日本报价每吨升水17.00-17.50美元,为韩国一个半月以来所付出的最高现货升水.

日本三井化学可能已经买进一些同样交运条件的船货,C&F报价可能较日本报价每吨升水约21.00-22.00美元,但目前尚无法证实此一消息.

需求稳健,加上印度方面供给具有不可预测性,已经瓦解了欧洲进口偏高可能带来压力的初步疑虑.

"亚洲在吸收更多船货上没有问题,"一北亚交易商表示.,

印度石油公司(IOC)的Hazira燃料仓储周末失火,该地区有九个储油槽,其中五个储放了汽油,另外四个存放柴油,让人揣测IOC可能需要调整或延后部分石脑油出口.

新加坡有七笔现货交易,其中三笔为汽油,四笔为石脑油.

壳牌自中国石油天然气股份有限公司买进两批辛烷值95的汽油船货,1月28日至2月1日装运,报价分别为每桶122.00美元及121.90美元.

摩根士丹利卖给道达尔辛烷值97汽油船货,2月1-5日装运,每桶报价为123.20美元.

嘉能可出售3月上半月/4月上半月跨月价差合约给BP,报价为每吨18美元.

嘉能可并出售3月上半月石脑油船货给丸红,每吨报968美元.

壳牌出售3月上半月石脑油船货给伊藤忠,价格为970美元,但从Mabanaft买进3月上半月/4月上半月价差,报价为每吨17.50美元.(完)

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