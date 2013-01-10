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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 21:26 BJT

国际油市: 亚洲石脑油价差下跌,需求淡静

路透新加坡1月10日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌0.43美元至两个交易日低点每吨135.50美元,因上日热烈采购后,今日需求暂时放缓.

不过基本面未有改变,中期整体需求看俏.

Lotte Chemical及三井化学等买家上日入市买进2月下半月船货,但还有其他买方.

"周三还有多笔船货交易静悄悄地敲定,"一名新加坡交易商表示,他并称部份炼厂拉高运转率.

此外,韩国韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)从Saudi Aramco Shell Refinery Company(SASREF)买进5万吨石脑油,1月26日从Jubail装运.

这笔交易敲定的确切时间不明,但离岸价格(FOB)为较中东报价升水幅度在30美元区间高档.

汽油裂解价差大致持平每桶7.50美元,而截至周三为止当周,新加坡陆上库存接近10个半月高点的1,154.7万桶.

新加坡有两笔现货交易.

维多从Arcadia买进辛烷值92汽油船货,1月31日至2月4日装运,每桶119.70美元.

丸红从壳牌买进3月上半月石脑油船货,每吨报价968.50美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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