国际油市: 亚洲石脑油价差下跌,需求淡静

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透新加坡1月10日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌0.43美元至两个交易日低点每吨135.50美元,因上日热烈采购后,今日需求暂时放缓.
不过基本面未有改变,中期整体需求看俏.
Lotte Chemical及三井化学等买家上日入市买进2月下半月船货,但还有其他买方.
"周三还有多笔船货交易静悄悄地敲定,"一名新加坡交易商表示,他并称部份炼厂拉高运转率.
此外,韩国韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)从Saudi Aramco Shell Refinery Company(SASREF)买进5万吨石脑油,1月26日从Jubail装运.
这笔交易敲定的确切时间不明,但离岸价格(FOB)为较中东报价升水幅度在30美元区间高档.
汽油裂解价差大致持平每桶7.50美元,而截至周三为止当周,新加坡陆上库存接近10个半月高点的1,154.7万桶.
新加坡有两笔现货交易.
维多从Arcadia买进辛烷值92汽油船货,1月31日至2月4日装运,每桶119.70美元.
丸红从壳牌买进3月上半月石脑油船货,每吨报价968.50美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计