国际油市: 亚洲石脑油价格下跌,受西方船货影响

路透新加坡1月11日 - 亚洲石脑油价格与裂解价差周五双双触及一周低点,分别报每吨961.25美元及124.55美元,虽然需求不俗,但钜量西方石脑油船货到港疑虑重回卖家心头.

亚洲最大石脑油买家台塑石化重回市场,不到十天之内又寻求买进2月下半月船货;此前该公司买进10-15万吨2月上半月船货.

上述标案料于下周二结标.

日本住友化学亦买进另一批2月下半月交运船货,运费加成本(C&F)报价每吨较日本报价升水低于20美元.该公司周三买进相似数量、同一到港时间的船货,升水幅度在每吨21-22美元之间.

"昨晚市场跌了一段.基本面仍有利于市场,但是西方船货即将到港正限制亚洲的势头,"一名新加坡交易商表示.

不过2013年亚洲整体需求预料将以三年来最快的脚步成长,因石化产能扩张,而美国和中国经济复苏带动塑胶使用量增加.

亚洲2013年每日石脑油需求料将成长至400-430万桶,较2012年成长3.0-5.4%,为2010年以来最大增幅.

亚洲汽油价差大跌9%至三周低点每桶6.84美元,因台湾一新设备约两个月前开工运转后,来自台湾的供给料增加.

壳牌从摩根士丹利买进一批辛烷值95的汽油船货,2月3-7日装运,每桶120.70美元,而联合石化则是从BP买进一批辛烷值92的汽油船货,1月26-30日装运,每桶118.40美元.(完)

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