国际油市: 亚洲石脑油价格承压,面临LPG下跌及高额供给压力

路透新加坡1月14日 - 亚洲石脑油价格周一跌至一个月低点每吨944美元,裂解价差触及一个半月低点每吨112.55美元,因供给过多的疑虑再起,且面临液化石油气(LPG)跌价速度快于石脑油的压力.

LPG是石脑油的替代给料(feedstock).

在2012年的多数时间,LPG(也就是丙烷及丁烷)价格维持在高档,因对伊朗制裁导致供给紧缩.这迫使欧洲及亚洲石油化学业者完全仰赖石脑油.

"丙烷及石脑油价格在欧洲均迅速下跌.我听说可能有些丙烷会流向亚洲,"一名驻新加坡交易商表示,他并称这些因素令亚洲市况承压.

有鉴于这些因素,即便亚洲最大石脑油买家台塑石化入市招标买进石脑油现货,卖家间的气氛仍低迷.

标单预计在周二正式宣布结标.

交易商估计台塑石化可能需要2月下半月抵达麦寮港的约10万吨石脑油.

该公司1月3日买进10-15万吨2月上半月到港船货,成本加运费(C&F)较日本报价每吨升水12-13美元.

亚洲汽油裂解价差大跌21.20%至一个月低点每桶5.39美元,受到供给增加拖累.

亚洲1月将会连续第二个月扩大收到来自美国的汽油,因美国汽油库存过剩.

现货交易方面,丸红买进两批3月上半月船货,卖方分别为壳牌及维多,价格为937美元.

Socar自Mabanaft买进3月下半月船货,每吨报929美元.(完)

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