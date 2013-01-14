国际油市: 亚洲石脑油价格承压,面临LPG下跌及高额供给压力

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透新加坡1月14日 - 亚洲石脑油价格周一跌至一个月低点每吨944美元,裂解价差触及一个半月低点每吨112.55美元,因供给过多的疑虑再起,且面临液化石油气(LPG)跌价速度快于石脑油的压力.
LPG是石脑油的替代给料(feedstock).
在2012年的多数时间,LPG(也就是丙烷及丁烷)价格维持在高档,因对伊朗制裁导致供给紧缩.这迫使欧洲及亚洲石油化学业者完全仰赖石脑油.
"丙烷及石脑油价格在欧洲均迅速下跌.我听说可能有些丙烷会流向亚洲,"一名驻新加坡交易商表示,他并称这些因素令亚洲市况承压.
有鉴于这些因素,即便亚洲最大石脑油买家台塑石化入市招标买进石脑油现货,卖家间的气氛仍低迷.
标单预计在周二正式宣布结标.
交易商估计台塑石化可能需要2月下半月抵达麦寮港的约10万吨石脑油.
该公司1月3日买进10-15万吨2月上半月到港船货,成本加运费(C&F)较日本报价每吨升水12-13美元.
亚洲汽油裂解价差大跌21.20%至一个月低点每桶5.39美元,受到供给增加拖累.
亚洲1月将会连续第二个月扩大收到来自美国的汽油,因美国汽油库存过剩.
现货交易方面,丸红买进两批3月上半月船货,卖方分别为壳牌及维多,价格为937美元.
Socar自Mabanaft买进3月下半月船货,每吨报929美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。