国际油市: 亚洲石脑油裂解价差在需求推注下回升,脱离一个半月低点

国际油市：伊朗已卖光海上石油储备，难以增加出口
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透新加坡1月15日 - 亚洲石脑油价格周二回升至每吨963.50美元,裂解价差自一个半月低点反弹至每吨124.18美元,因需求浮现.
多位交易商表示,亚洲石脑油裂解价差过去一周超跌,无可避免地会出现修正性反弹.
"原就料到会有一些修正.虽然基本面转差,但石脑油价格也跌太多了,"一名交易商指出,他并称裂解价差可能暂时持稳,而各交易商正在寻找新的方向.
亚洲下月将迎来约90万吨的西方船货,令部分交易商感到不安.
"西方石脑油出口至亚洲正压低溢价水准,但由于东方需求仍旺,使得价格暂时免于进入折价,"另一名交易商表示.
韩国LG Chem入市买进约5万吨2月24日至3月7日交运的石脑油,成本加运费(C&F)每吨较日本报价升水8.00-10.00美元;这批船货是以45日公式进行标价,而非一般的30日公式.
亚洲汽油裂解价差稍稍扳回先前跌幅,且自一个月低点回弹,来到两个交易日高点每桶5.64美元.
不过当前水准仍远落后年初时的每桶近9美元,美国船货连续第二个月到港,令供给增加.
交易商期望韩国炼厂3月展开岁修会在下月扭转疲弱的态势.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。