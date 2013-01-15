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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 20:29 BJT

国际油市: 亚洲石脑油裂解价差在需求推注下回升,脱离一个半月低点

路透新加坡1月15日 - 亚洲石脑油价格周二回升至每吨963.50美元,裂解价差自一个半月低点反弹至每吨124.18美元,因需求浮现.

多位交易商表示,亚洲石脑油裂解价差过去一周超跌,无可避免地会出现修正性反弹.

"原就料到会有一些修正.虽然基本面转差,但石脑油价格也跌太多了,"一名交易商指出,他并称裂解价差可能暂时持稳,而各交易商正在寻找新的方向.

亚洲下月将迎来约90万吨的西方船货,令部分交易商感到不安.

"西方石脑油出口至亚洲正压低溢价水准,但由于东方需求仍旺,使得价格暂时免于进入折价,"另一名交易商表示.

韩国LG Chem入市买进约5万吨2月24日至3月7日交运的石脑油,成本加运费(C&F)每吨较日本报价升水8.00-10.00美元;这批船货是以45日公式进行标价,而非一般的30日公式.

亚洲汽油裂解价差稍稍扳回先前跌幅,且自一个月低点回弹,来到两个交易日高点每桶5.64美元.

不过当前水准仍远落后年初时的每桶近9美元,美国船货连续第二个月到港,令供给增加.

交易商期望韩国炼厂3月展开岁修会在下月扭转疲弱的态势.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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