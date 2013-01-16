国际油市: 石脑油近月合约创一个月新低,因供给扩增

路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油近月合约--3月上半月价格周三报在每吨943美元,创12月14日以来新低,裂解价差跌7.39%至两日低点每吨115美元,因供给增加打压人气.

台湾、日本及马来西亚的需求未能提升人气.

台湾中油寻求买进总计33万吨石脑油,其中3万吨为1月20日至2月15日运抵高雄港的现货,其余为3月至12月间每月买进3万吨.

现货标案于1月17日结标,定期采购合约则为1月21日结标,标单效期至1月24日止.

日本出光兴产寻求买进2月下半至3月上半交运的石脑油船货.目前结果不明,交易商估计该公司可能支付的价格为成本加运费(C&F)较日本报价每吨升水约15-16美元.

马来西亚的Lotte Chemical Titan亦在市场上寻求买进石脑油船货,2月18-22日运抵Pasir Gudang.

但交易商表示,谈判尚未有最终结果.

此外,市况走弱可能已促使印度Hindustan Petroleum Corp取消一笔2万吨石脑油卖单,原预定于2月2-4日从孟买装运.(完)

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