国际油市: 石脑油价格跌至逾一个月低点,裂解价差受需求支撑而上涨

路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油价格周四延续跌势,停留在12月14日以来的最低,受到布兰特原油走势压抑,但裂解价差在需求不坠的支撑下回升至每吨118.90美元的两日高点.

交易商表示,印度卖家取消石脑油标售,也提振了市场人气.印度石油天然气公司(ONGC)取消标售2月初从Hazira装运的3.5万吨船货,因旗下工厂产出可能下滑.

"ONGC可能解决此一问题,且可能重新发出标售此批船货的标单.但装运时间可能会向后延几天,"一名交易商表示.

在这之前一天,HPCL取消一笔原预定于2月2-4日从孟买装运2万吨石脑油卖单.

"亚洲将能够吸收下月抵港的90万吨西方船货,因印度减少出口,而亚洲需求仍旺,"一名北亚交易商表示.

韩国Samsung Total已买进3月上半月到港的约2.5万吨石脑油,成本加运费较日本报价每吨升水9.00-10.00美元.

马来西亚的Lotte Chemical Titan仍在协商买进石脑油船货,该公司自周三起就开始进行磋商.(完)

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