国际油市: 石脑油价格跌至逾一个月低点,裂解价差受需求支撑而上涨

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油价格周四延续跌势,停留在12月14日以来的最低,受到布兰特原油走势压抑,但裂解价差在需求不坠的支撑下回升至每吨118.90美元的两日高点.
交易商表示,印度卖家取消石脑油标售,也提振了市场人气.印度石油天然气公司(ONGC)取消标售2月初从Hazira装运的3.5万吨船货,因旗下工厂产出可能下滑.
"ONGC可能解决此一问题,且可能重新发出标售此批船货的标单.但装运时间可能会向后延几天,"一名交易商表示.
在这之前一天,HPCL取消一笔原预定于2月2-4日从孟买装运2万吨石脑油卖单.
"亚洲将能够吸收下月抵港的90万吨西方船货,因印度减少出口,而亚洲需求仍旺,"一名北亚交易商表示.
韩国Samsung Total已买进3月上半月到港的约2.5万吨石脑油,成本加运费较日本报价每吨升水9.00-10.00美元.
马来西亚的Lotte Chemical Titan仍在协商买进石脑油船货,该公司自周三起就开始进行磋商.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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