国际油市: 亚洲石脑油裂解价差跳升至六日高点,受强劲需求支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跳升10.30%至六个交易日高点每吨131.15美元,因强劲需求和印度供应量减少支撑价格.
韩国最大的乙烯商产生Lotte Chemical正在商议3月起的12个月石脑油买进合约.交易商称,该公司可能在下周一做出决定.该公司前身为湖南石油化学.
台湾中油也在寻求定期合约,且仍在进行协商.中油也在找即刻交货的现货船货,但交易结果尚不得而知.
"的确有许多欧洲船货正运往亚洲,不过亚洲需求也非常强劲,"新加坡一交易商称.
"中油想买进立即交货的船货,意味着他们的库存已相当低."
下月约有90万吨石脑油由欧洲和地中海运至亚洲,因欧洲石化业者选择买进较低价的液化石油气(LPG)以取代较昂贵的石脑油.
亚洲汽油裂解价差持稳在每桶7.52美元,周一时曾触及一个月低点,因大量供应打压市场信心.
周五有四笔汽油现货交易.
中国石油卖出一批2月6-10日装船的辛烷值95汽油船货,每桶价格121.40美元,另售出一批2月2-6日装船的辛烷值95汽油船货,每桶价格121.50美元.两批船货均售予Arcadia.
中国石油售出另一辛烷值95-汽油船货给壳牌,每桶价格121.40美元,2月2-6日装运.
此外,维多买进2月4-8日装运的辛烷值92汽油船货,每桶价格118.70美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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