国际油市: 亚洲石脑油价格升至七个交易日来新高,因印度供给减少

路透新加坡1月21日 - 亚洲石脑油价格及裂解价差周一分别来到每吨973.50及134.25美元的七个交易日来高点,因需求不坠且印度供给偏低,提振价格走高.

一公司消息人士周一指出,印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)将延后1月部分石脑油出货,受到物流问题的影响.

该公司已经出售1月四批船货,当中有三批流向道达尔,一批流向Petro-Diamond.目前尚不清楚1月7-9日及14-16日等稍早的船货是否受到影响.

但交易商表示,预定本周及下周装运的船或将会延后数日至一周.

"这是一个偏多的消息,"一名北亚交易商表示.

延后出货来的不是时候,因印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)Hazira储存设施遭祝融之灾而减少发货.而Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL)也因为国内需求缘故取消卖出.

韩国三星道达尔则是买进约2.5万吨公开规格2月下半月交运的石脑油.目前尚不清楚升水水准,不过部份交易商估计成本加运费价格较日本报价每吨高出18.50-19.00美元.

在这之前数日,三星道达尔买了一批3月船货.

亚洲汽油裂解价差来到每桶7.80美元的两周高点,因印度及韩国炼厂岁修时程逼近,交易商愿意为船货付出更高代价.(完)

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