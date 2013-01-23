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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 20:29 BJT

国际油市: 亚洲石脑油创约四个月高点,裂解价差创近一个月新高

路透新加坡1月23日 - 亚洲石脑油价格周三上涨至约四个月高点每吨990.50美元,裂解价差则是上涨9.45%至每吨147.65美元,为12月27日以来最高,因在需求强健情形下供给吃紧,进一步带动石脑油行情走高.

韩国LG化学买进至少2.5万吨3月上半月交运的石脑油,成本加运费(C&F)每吨较日本现货报价升水约11.50美元;这是根据45日计价公式所得出.

若以30日公式计算,则价格为约每吨21美元,创约两个半月以来最高.

韩国最大乙烯业者Lotte Chemical则结束买进60万吨石脑油的谈判,成本加运份每吨较日本报价升水约5.00-5.50美元,在2013年3月至2014年2月间运至Yeosu及Daesan.

该公司现有的定期合约将在今年6月到期,合约内容为升水0.50美元至贴水0.50美元之间.

"当前是卖方市场.印度船货数量偏低,原本要在2月抵达亚洲的欧洲船货延后至3月,"一名新加坡交易商表示.

印度2月石脑油出口可能限制在60万吨,接近1月水准,当时意外降至四个月低点,因炼厂维修将届,且近期一储存设施发生大火.

此外,Lotte Chemical的马来西亚事业Titan在过去几天内买进超过10万吨石脑油.

印度石油天然气公司(ONGC)出售3.5万吨石脑油给出光兴产,2月9-10日从Hazira装运,离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水约0.44美元.

新加坡市场方面,壳牌从嘉能可买进3月下半月/4月下半月价差合约,每吨报18美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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