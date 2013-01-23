国际油市: 亚洲石脑油创约四个月高点,裂解价差创近一个月新高

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透新加坡1月23日 - 亚洲石脑油价格周三上涨至约四个月高点每吨990.50美元,裂解价差则是上涨9.45%至每吨147.65美元,为12月27日以来最高,因在需求强健情形下供给吃紧,进一步带动石脑油行情走高.
韩国LG化学买进至少2.5万吨3月上半月交运的石脑油,成本加运费(C&F)每吨较日本现货报价升水约11.50美元;这是根据45日计价公式所得出.
若以30日公式计算,则价格为约每吨21美元,创约两个半月以来最高.
韩国最大乙烯业者Lotte Chemical则结束买进60万吨石脑油的谈判,成本加运份每吨较日本报价升水约5.00-5.50美元,在2013年3月至2014年2月间运至Yeosu及Daesan.
该公司现有的定期合约将在今年6月到期,合约内容为升水0.50美元至贴水0.50美元之间.
"当前是卖方市场.印度船货数量偏低,原本要在2月抵达亚洲的欧洲船货延后至3月,"一名新加坡交易商表示.
印度2月石脑油出口可能限制在60万吨,接近1月水准,当时意外降至四个月低点,因炼厂维修将届,且近期一储存设施发生大火.
此外,Lotte Chemical的马来西亚事业Titan在过去几天内买进超过10万吨石脑油.
印度石油天然气公司(ONGC)出售3.5万吨石脑油给出光兴产,2月9-10日从Hazira装运,离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水约0.44美元.
新加坡市场方面,壳牌从嘉能可买进3月下半月/4月下半月价差合约,每吨报18美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)