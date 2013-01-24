国际油市: 亚洲石脑油价格接近四个半月高点,供给吃紧给予支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡1月24日 - 亚洲石脑油价格接近四个半月高点每吨991美元,裂解价差报在每吨145.90美元,较本月均价高出近11%,因供给吃紧令价格持坚.
韩国Lotte Chemical寻求买进3月上半月船货,上日该公司才敲定2013年3月至2014年2月60万吨的公开规格石脑油合约.
目前尚不清楚交易的内容,但两位交易商表示,该公司可能决定不买进,因部分厂商成本加运费(C&F)报价较日本报价每吨高出20美元以上.
先前名为湖南石油化学的Lotte Chemical上次是在1月9日买进50,000-75,000吨船货,C&F价格约较日本报价每吨升水17.00-17.50美元.
但由于印度供给减少,升水水准走强.
这使得印度现货船货升水处于高水准,其中MRPL出售一批3月3-5日从New Mangalore装运的船货给维多,每吨离岸价格(FOB)较中东升水约45.50美元.
亚洲汽油裂解价差大致持平,报每桶8.32美元,卖家在新加坡现货市场脱手的意愿升高.
今日在现货市场有四笔汽油交易,三笔石脑油交易.
中国石油天然气股份有限公司出售辛烷值95汽油船货给壳牌,2月9-13日装运,每桶124.00美元;该公司另出售出售辛烷值95汽油船货给Arcadia,2月14-18日装运,每桶124.10美元.
BP出售两批辛烷值92汽油船货给Gunvor,2月13-17日装运,每桶分别报121.20及121.00美元
壳牌出售3月下半月石脑油船货给伊藤忠,每吨报982美元,但同时也从Mabanaft买进3月下半月/4月下半月跨月价差,每吨报价为19.25美元.
维多从嘉能可买进3月下半月石脑油船货,每吨报981美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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