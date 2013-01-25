国际油市: 亚洲石脑油裂解价差降至四日低点,石化产品淡季渐近

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透新加坡1月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周五降至四个交易日低点,因终端使用者的买气低迷,但交易商称,基本面仍旧强劲,因需求强健且地区供应紧俏.
"由于欧洲-美国套利窗口仍敞开,且船货正流向美国,亚洲裂解厂运转率接近满载,短期石脑油市场受到良好支撑,"新加坡一石脑油交易商称.
"但全球经济尚未走出困境,我预期3月下半月市场会略显疲态,"该交易商称.
石化产品的需求料在1月底时开始放缓,并在第二季进入淡季,届时制造业活动将降温.
Essar Oil标售3.5万吨2月20-24日装运石脑油船货的状况尚不明朗.
交易商称,沙特PetroRabigh周四晚抛出2月装运的石脑油船货,但此消息未能获得确认.
亚洲汽油裂解价差升至每桶8.47美元,因越南Petrolimex需求浮现.Petrolimex寻求买进总数72万吨、3月至12月交货的汽油
新加坡有一笔汽油现货交易.托克(Trafigura)向BP买进5万桶92-RON船货,每桶价格121.75美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。