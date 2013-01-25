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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 19:58 BJT

国际油市: 亚洲石脑油裂解价差降至四日低点,石化产品淡季渐近

路透新加坡1月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周五降至四个交易日低点,因终端使用者的买气低迷,但交易商称,基本面仍旧强劲,因需求强健且地区供应紧俏.

"由于欧洲-美国套利窗口仍敞开,且船货正流向美国,亚洲裂解厂运转率接近满载,短期石脑油市场受到良好支撑,"新加坡一石脑油交易商称.

"但全球经济尚未走出困境,我预期3月下半月市场会略显疲态,"该交易商称.

石化产品的需求料在1月底时开始放缓,并在第二季进入淡季,届时制造业活动将降温.

Essar Oil标售3.5万吨2月20-24日装运石脑油船货的状况尚不明朗.

交易商称,沙特PetroRabigh周四晚抛出2月装运的石脑油船货,但此消息未能获得确认.

亚洲汽油裂解价差升至每桶8.47美元,因越南Petrolimex需求浮现.Petrolimex寻求买进总数72万吨、3月至12月交货的汽油

新加坡有一笔汽油现货交易.托克(Trafigura)向BP买进5万桶92-RON船货,每桶价格121.75美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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