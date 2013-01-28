国际油市: 亚洲石脑油价格跌至两日低点,但强劲需求支撑裂解价差

路透新加坡1月28日 - 亚洲石脑油价格周一下跌至两日低点每吨987.50美元,受布兰特原油下跌影响,但石脑油裂解价差来到两个交易日高点140.53美元,因强劲需求盖过了欧洲运往亚洲船货增加的忧虑.

当前亚洲的价格较西北欧石脑油价格高出逾40美元,因此吸引许多欧洲船货运往亚洲.但这并未打击卖方信心,因来自中东和印度的船货较少,供应仍处于低档.

"亚洲价格持稳,因2月/3月期间仍处于净短缺状况,需要西方的船货,"一交易商称.

台湾中油寻求5.5万吨全规格和2.5万吨重质石脑油,3月1-31日运抵高雄,1月28日截标,标单到1月30日仍有效.

中油先前取消了买进1月20日出货的石脑油船货,而关于3月至12月出货的约30万吨石脑油合约协商结果未能立即得知.

台塑石化寻求3月运抵麦寮的船货,1月29日截标.

台塑近期买进至少30万吨石脑油现货,1月下半月至2月运抵麦寮.

亚洲汽油裂解价差连续第四个交易日守在每桶8.00美元上方,有来自越南的需求.

越南Petrolimex寻求买进72万吨92辛烷值汽油,3月至12月交货,1月31日截标.

新加坡现货市场有四笔汽油交易.BP向Gunvor出售92辛烷值汽油船货,2月17-21日装船,每桶121.50美元.

BP向托克(Trafigura)出售两批92辛烷值汽油船货,其中一批2月17-21日装运,价格121.50美元,另一批2月12-16日装运,价格121.10美元.

托克向Arcadia出售95辛烷值汽油船货,2月19-21日装运,每桶价格124.50美元.(完)

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