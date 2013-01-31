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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 21:19 BJT

国际油市: 亚洲石脑油价格触及四个半月新高,跨月价差创3月以来高位

路透新加坡1月31日 - 亚洲石脑油价格周四触及四个半月新高,来到每吨1,000美元,受强劲布兰特原油带动,石脑油跨月价差报23.50美元,为去年3月12日以来最高,因供应紧俏.

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)出售约70万吨2月装运的石脑油,超过平常单月出售的数量,但只是弥补其PetroRabigh在12月底关闭所丧失的船货量.

供应紧俏的情况可能至少持续到3月,因印度出口量偏低,且石化业对于轻质燃料的需求格外强劲.

在西方,委内瑞拉暂停其每日处理31万桶Cardon炼厂的石脑油设备,进行两周的小型维修.

对欧洲市场的任何冲击,最终都会影响到亚洲,因亚洲结构上缺少轻质燃料,仰赖西方来填补缺口.

稍早时,利比亚因电力和罢工问题关闭每日处理22万桶的Ras Lanuf炼厂.罢工已在周三结束,炼厂将恢复运作.

亚洲汽油裂解价差接近四个月高点每桶11.40美元,在强劲需求下,供应显然正在减少.

在新加坡现货市场方面,壳牌向Mabanaft买进3月下半月/4月下半月价差合约,每吨22.50美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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