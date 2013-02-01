国际油市: 亚洲石脑油价格下跌,但跨月价差触及逾三年高点

路透新加坡2月1日 - 亚洲石脑油价格周五跌至每吨998.50美元,上日曾触及四个半月新高,石脑油3月下半月/4月下半月跨月价差则触及每吨28美元,为逾3年来最高,因供应紧俏.
交易商未理会沙特输出的70万吨2月装运船货,因这是用来弥补PetroRabigh炼厂12月底意外关闭造成的产出减损.
"市场仍旧紧俏.印度供应量低是原因之一,但石化工厂高开工率也是支撑市场的原因,"北亚一交易商称.
"韩国裂解厂向来处于高开工率.但东南亚和台湾的石化工厂开工率近来有所升高."
中国是亚洲的主要石化产品进口国,而即将到来的农历新年可能带动消费者和工业产品的需求.对于中国今年国内生产总值(GDP)将有较去年更佳表现的预期,增添了乐观气氛.
亚洲汽油裂解价差报每桶11.26美元,较1月平均每桶7.97美元高出逾40%,因强劲需求下供应紧俏,且亚洲船货料下月料将运往美国.
在新加坡现货交易方面,有四笔汽油交易和一笔石脑油交易.
托克(Trafigura)向道达尔和Gunvor各买进一批92-辛烷值汽油船货,2月16-20日装运,每桶价格分别为127.20美元和127.10美元.
托克出售一批92-辛烷值船货给道达尔,2月25日至3月1日装运,每桶126.80美元.
道达尔出售一批92-辛烷值汽油船货给Mercuria,2月21-25日装运,每桶126.70美元.
壳牌向Mabanaft买进3月下半月/4月上半月价差合约,每吨15.00美元.(完)
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(编译 王冠中; 审校 张明钧)