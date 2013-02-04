国际油市: 亚洲石脑油价格接近五个月高点,裂解价差触及两日高位

路透新加坡2月4日 - 亚洲石脑油价格周一接近五个月高点,报每吨1,012美元,石脑油裂解价差触及两日高位每吨137.80美元,强劲需求带动市场逆转上日跌势.

韩国买家购过私下协议的管道在市场上寻求全规格石脑油,3月交货.

对于公开规格石脑油的需求更加强劲.

"来自石化厂商的需求非常强劲.部分厂商寻求3月上半月的船货.他们可能会囤积库存,为3月和4月(韩国)炼厂维修预作准备,"新加坡一交易商称.

新的印度船货现货交易依旧强健,Hindustan Mittal Energy Ltd (HMEL)出售2.5万吨2月15-16日从孟买装运的石脑油给嘉能可,离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水约36-37美元.

该升水水准略高于先前同样出售给嘉能可的1月31日至2月4日从孟买装运船货,该船货升水为每吨35美元.

此外,印度巴拉特石油出售1.2万吨2月18-22日从Haldia装运的石脑油给托克(Trafigura),离岸价格每吨较中东报价升水约30美元.

亚洲汽油裂解价差下跌约0.18%至三日低点每桶11.24美元.(完)

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