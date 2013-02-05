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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 20:55 BJT

国际油市: 亚洲石脑油价格跌至两日低点,裂解价差升至四日高位

路透新加坡2月5日 - 亚洲石脑油价格周二跌至两日低点每吨1,006美元,但石脑油裂解价差触及四日高位每吨139.15美元,受供应持续趋紧支撑.

印度出口低迷,且在炼厂高运转下需求格外强劲,已在一周时间内现货价差推高逾40%至数年高点.

韩国Lotte Chemical买进约7.5万吨3月下半月交货的石脑油,成本加运费(C&F)每吨较日本报价升水约34美元.

Lotte Chemical马来西亚分支Lotte Chemical Titan亦以类似溢价水准锁定相同时间期交运的船货.

"驱动市场的因素大致相同,就是印度出口稀少,且需求强劲,"新加坡一交易商称.

他指出,韩国和中东炼厂将进入岁修,也影响市况.

亚洲汽油裂解价差进一步跌至四个交易日新低,每桶11.12美元,但仍较1月均值高出约39%,反映出相对强健的市况.

分析师预期中国今年将持续削减汽油出口,但印度应能协助填补缺口.

此外,台湾台塑石化出售3月装运汽油船货,2月6日截标.

新加坡现货市场有四笔汽油交易和一笔石脑油交易.

托克(Trafigura)出售92-辛烷值汽油给维多,2月26日至3月2日出货,离岸价格(FOB)每桶较新加坡报价升水1.30美元.

维多出售2月24-28日装运的92-辛烷值汽油船货给托克,每桶126.80美元.

托克出售95-辛烷值汽油船货给壳牌,2月20-24日装运,价格129.90美元,另向道达尔买进92-辛烷值汽油船货,2月24-28日装运,每桶126.70美元.

Statoil出售3月下半月/4月下半月石脑油价差给BP,每吨29.50美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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