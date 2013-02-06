国际油市: 亚洲石脑油价格升至九个月高点,裂解价差触及两周高位

路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油价格周三来到九个月高点每吨1,020美元,石脑油裂解价差触及两周高点每吨147.73美元,因强劲的需求再加上供应持续趋紧,支撑了市场.

强健的基本面带动3月下半月/4月下半月跨月价差扩大至每吨33美元,可能是历来最高.

"在我看来,市场整个第一季到第二季初都会维持非常强劲走势,因中东和韩国大规模岁修让供给稀少,"新加坡一交易商称.

"但在那之后市场能否维持强劲还是个问题.石化厂商之后可能会增加液化石油气(LPG)的使用."

韩国Daewoo International向印度ONGC买进3.5万吨船货,离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水约53美元.

该批船货将在2月22-23日从孟买装运,而其溢价水准是ONGC孟买船货自2012年3月以来最高.

台湾台塑石化寻求3月下半月运抵麦寮的石脑油,预定在周四确定得标者.

亚洲汽油裂解价差升至四个月高点每桶12.53美元,受到现货交易溢价水准升高的支撑.

新加坡现货市场有三笔汽油交易和一笔石脑油交易.

维多向联合石化买进两批92-辛烷值汽油船货,3月4-8日装运,每桶价格分别为128.30美元和128.70美元.

托克(Trafigura)向道达尔买进一批92-辛烷值汽油船货,2月25日至3月1日装运,每桶129.10美元.

BP向嘉能可买进3月下半月/4月下半月石脑油价差合约,每吨33美元.(完)

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