国际油市: 亚洲石脑油价格升至九个月高点,裂解价差触及两周高位

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油价格周三来到九个月高点每吨1,020美元,石脑油裂解价差触及两周高点每吨147.73美元,因强劲的需求再加上供应持续趋紧,支撑了市场.
强健的基本面带动3月下半月/4月下半月跨月价差扩大至每吨33美元,可能是历来最高.
"在我看来,市场整个第一季到第二季初都会维持非常强劲走势,因中东和韩国大规模岁修让供给稀少,"新加坡一交易商称.
"但在那之后市场能否维持强劲还是个问题.石化厂商之后可能会增加液化石油气(LPG)的使用."
韩国Daewoo International向印度ONGC买进3.5万吨船货,离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水约53美元.
该批船货将在2月22-23日从孟买装运,而其溢价水准是ONGC孟买船货自2012年3月以来最高.
台湾台塑石化寻求3月下半月运抵麦寮的石脑油,预定在周四确定得标者.
亚洲汽油裂解价差升至四个月高点每桶12.53美元,受到现货交易溢价水准升高的支撑.
新加坡现货市场有三笔汽油交易和一笔石脑油交易.
维多向联合石化买进两批92-辛烷值汽油船货,3月4-8日装运,每桶价格分别为128.30美元和128.70美元.
托克(Trafigura)向道达尔买进一批92-辛烷值汽油船货,2月25日至3月1日装运,每桶129.10美元.
BP向嘉能可买进3月下半月/4月下半月石脑油价差合约,每吨33美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。