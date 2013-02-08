国际油市: 亚洲石脑油价格触及10个月高点,裂解价差接近11个月高位

韩国经济：代总统黄教安呼吁保持家庭债务政策的连贯性
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透新加坡2月8日 - 亚洲石脑油价格周五触及近10个月高点每吨1,049.75美元,石脑油裂解价差则连续第五个交易日上扬,升向11个月高点每吨165.58美元,因供应紧俏的情况持续.
韩国石化厂商大多已完成3月采购.但淡静的情况会很短暂,因为农历春节过后,4月船货采购就会展开.
在定期合约协商方面,科威特石油公司(KPC)接近与数个亚洲买家达成交易.此前该公司将2013年4月至2014年3月全规格石脑油船货溢价水准下调,离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水36美元.
2月4日展开协商时,该议价水准为每吨41美元.
亚洲汽油裂解价差降至两日低点每桶13.61美元,上日则升至六个月高位.市场对台湾炼厂关闭做出反应.
台湾台塑石化关闭一汽油加氢装置(hydrotreater),促使该公司取消标售3月汽油船货.
整体而言,亚洲供应紧俏,因在经济前景乐观预期下,需求改善.
新加坡现货市场有一笔汽油交易和一笔石脑油交易.
托克(Trafigura)向中国石油天然气买进辛烷值92的汽油船货,2月28日至3月4日装运,每桶价格131.50美元.
Mabanaft出售4月上半月石脑油船货给伊藤忠商事,每吨1,027.75美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 田建华)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
(新增高标利率与交易员评论) 路透台北4月12日 - 台湾央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.62%。该利率低于市场预期的0.63-0.64%区间，并较上次标售结果0.64%走低2 个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.633%，较上次高标0.652%走低1. 9个基点。 “ 真是跌破眼镜，这次大家都往下写，才会高标也压低。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,035亿台币，投标倍数为3.45倍。 台湾央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，20 14年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿 台 币。 以下为2013-2017年及本次两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2017年