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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 16:14 BJT

国际油市: 亚洲石脑油价格触及10个月高点,裂解价差接近11个月高位

路透新加坡2月8日 - 亚洲石脑油价格周五触及近10个月高点每吨1,049.75美元,石脑油裂解价差则连续第五个交易日上扬,升向11个月高点每吨165.58美元,因供应紧俏的情况持续.

韩国石化厂商大多已完成3月采购.但淡静的情况会很短暂,因为农历春节过后,4月船货采购就会展开.

在定期合约协商方面,科威特石油公司(KPC)接近与数个亚洲买家达成交易.此前该公司将2013年4月至2014年3月全规格石脑油船货溢价水准下调,离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水36美元.

2月4日展开协商时,该议价水准为每吨41美元.

亚洲汽油裂解价差降至两日低点每桶13.61美元,上日则升至六个月高位.市场对台湾炼厂关闭做出反应.

台湾台塑石化关闭一汽油加氢装置(hydrotreater),促使该公司取消标售3月汽油船货.

整体而言,亚洲供应紧俏,因在经济前景乐观预期下,需求改善.

新加坡现货市场有一笔汽油交易和一笔石脑油交易.

托克(Trafigura)向中国石油天然气买进辛烷值92的汽油船货,2月28日至3月4日装运,每桶价格131.50美元.

Mabanaft出售4月上半月石脑油船货给伊藤忠商事,每吨1,027.75美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 田建华)
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