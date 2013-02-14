国际油市: 亚洲石脑油价格创10个月新高,裂解价差逼近一年高点

路透新加坡2月14日 - 亚洲石脑油价格周四升至每吨1,061美元的10个月高点,裂解价差接近一年高点每吨175.03美元,因供给吃紧状况迟未消退,推动价格连续第七个交易日走高.

基本面强劲的因素包括印度出口偏低、许多炼厂维修、以及今年亚洲石化乙烯厂维修数量有限等等.

供需一面倒地失衡,促使韩国Lotte Chemical以成本加运费(C&F)每吨约36.50美元的升水买进3月下半月交运至Daesan的2.5万吨石脑油.

尽管此一升水幅度创下韩国多年来新高,交易商称该价格仍低于市场现行水准42美元.

"若Lotte Chemical支付的价钱低于每吨42美元,可能是因为其并未使用30日计价公式,"一名北亚交易商表示.

在Lotte Chemical采购之前,日本伊藤忠从印度MRPL买进3.5万吨3月石脑油船货,每吨离岸价格(FOB)较中东报价升水68美元,这创下印度石脑油价格新高.

亚洲汽油裂解价差维持在每桶14.32美元的六个月高点附近,因需求热络.

新加坡市场上有五笔现货交易完成,创下2月5日以来最多交易宗数.

维多从Gunvor买进两笔辛烷值92汽油船货,其中一笔预定于3月6-10日装运,每桶132.40美元,另外一笔船货预定于3月7-11日装运,每桶报132.50美元.

另一方面,壳牌买进三笔辛烷值95汽油船货,其中两笔从道达尔买进,预定于3月6-10日装运,每桶分别报135.60美元及135.40美元.

另外壳牌从联合石化买进一笔预定于3月1-5日装运船货,每桶报136.00美元.

官方数据显示,新加坡岸上轻质馏分油库存下跌约1.54%至七周低点954.7万桶,而轻质馏分油库存中大部分是汽油.

澳洲及马来西亚汽油需求强劲,持续提取新加坡库存.(完)

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