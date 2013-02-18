国际油市: 亚洲汽油裂解价差自四年高点回落,石脑油裂解价差跌至三日低点

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡2月18日 - 亚洲汽油裂解价差周一自四年高点回落,报每桶15.01美元,但仍较今年初水准高出近68%,暗示供应较之前紧俏许多.
亚洲、中东和欧洲炼厂岁修,再加上乐观经济前景带动需求好转的预期,仍是强劲市况的主因.
亚洲石脑油价格触及两个交易日高点每吨1,052.50美元,石脑油裂解价差则跌至三个交易日低点每吨168.33美元,在强劲基本面下,买家暂时收手.
韩国主要乙烯制造商Lotte Chemical取消买进4月上半月到港石脑油现货的标单.
亚洲溢价水准飙升.韩国2月5日船货成本加运费(C&F)每吨较日本报价升水34美元已令交易商瞠目结舌,但该溢价水准仍持续上扬,在2月15日达到每吨39美元.
"石化产品的利润目前还没问题.但如果石脑油价格持续上涨,石化产品的利润迟早会受到压缩,"一交易商称.
新加坡现货市场有五笔交易,两笔汽油和三笔石脑油.
BP从Socar买进4月下半月石脑油船货,每吨1,031美元.另向Mabanaft买进4月下半月/5月上半月价差合约,每吨15.50美元.
托克(Trafigura)出售4月上半月/4月下半月价差合约给壳牌,每吨21.50美元.
道达尔出售两批92辛烷值汽油船货给Gunvor和托克,3月5-9日装运,每桶132.90美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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