国际油市: 亚洲石脑油裂解价差继续上涨

路透新加坡2月26日 - 亚洲石脑油价格周二跌至每吨1,011美元的两日低位,不过裂解价差升至六交易日高位每吨159.30美元,因强劲需求帮助维持涨势.

石化工厂运转率较高,迅速缓解有关液化石油气(LPG)可能用于替代一小部分的石脑油给料的担忧.西方石脑油大量运往亚洲,也未能动摇卖方的信心.

欧洲和地中海地区3月料向亚洲运输约110万吨或更多石脑油,为多年来最高.4月运输量可能相似.

"亚洲吸收110-120万吨西方石脑油不成问题..."驻新加坡的一行业消息人士称.

台湾现货升水仍然基本持稳.台塑买进5-9万吨4月上半月运抵的石脑油,C&F价格每吨较日本报价升水约23-25美元,反映了这种情况.

亚洲汽油裂解价差下跌8.37%,触及一周半低位,至每桶14.34美元.(完)

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