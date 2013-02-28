国际油市: 亚洲石脑油价格下滑,受累于西方市场疲势

路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油价格周四下滑近2%至约一个月最低每吨998美元,追随布兰特原油的跌势.

石脑油裂解价差亦承压,下滑5.74%至三日低点每吨157.93美元,交易商称,因亚洲需求低迷且西方人气不足.

美国汽油价格下滑已损及欧洲方面的信心,其担心对美国汽油出口的减少可能也会殃及石脑油.

亚洲汽油裂解价差下滑约10%至每桶12.99美元,为2月6日来最低.

"打压亚洲汽油市场的唯一原因便是纽约汽油基准价格的大幅下滑."新加坡一交易商说道.

新加坡现货交易中,有三笔石脑油交易,汽油交易为零.伊藤忠商事是这些石脑油交易的大买家.(完)

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