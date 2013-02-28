国际油市: 亚洲石脑油价格下滑,受累于西方市场疲势

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油价格周四下滑近2%至约一个月最低每吨998美元,追随布兰特原油的跌势.
石脑油裂解价差亦承压,下滑5.74%至三日低点每吨157.93美元,交易商称,因亚洲需求低迷且西方人气不足.
美国汽油价格下滑已损及欧洲方面的信心,其担心对美国汽油出口的减少可能也会殃及石脑油.
亚洲汽油裂解价差下滑约10%至每桶12.99美元,为2月6日来最低.
"打压亚洲汽油市场的唯一原因便是纽约汽油基准价格的大幅下滑."新加坡一交易商说道.
新加坡现货交易中,有三笔石脑油交易,汽油交易为零.伊藤忠商事是这些石脑油交易的大买家.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。