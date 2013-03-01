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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 20:11 BJT

国际油市：石脑油裂解价差大跌，因需求低迷

路透新加坡3月1日 - 亚洲石脑油本周以约一个半月最低价位作收，报每吨972.50美元；裂解价差挫至三周半低位每吨139.25美元，因买家整周退避观望，期冀市场走软。

韩国买家周五离场，不过本周开始以来，他们对4月船货的买盘一直低迷。交易商仍然认为，由于供不应求，市场将继续受到支撑。

与2月初相比，石脑油价格仍然上涨约7%。

“韩国买家整周不出手，所以市场在进行整理，”一交易商称。

市场现关注4月下半月石脑油现货船货销售。

亚洲汽油裂解价差下跌3.77%至每桶12.50美元，为2月5日以来最低，因美国汽油前景疲软。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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