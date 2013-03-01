国际油市：石脑油裂解价差大跌，因需求低迷

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透新加坡3月1日 - 亚洲石脑油本周以约一个半月最低价位作收，报每吨972.50美元；裂解价差挫至三周半低位每吨139.25美元，因买家整周退避观望，期冀市场走软。
韩国买家周五离场，不过本周开始以来，他们对4月船货的买盘一直低迷。交易商仍然认为，由于供不应求，市场将继续受到支撑。
与2月初相比，石脑油价格仍然上涨约7%。
“韩国买家整周不出手，所以市场在进行整理，”一交易商称。
市场现关注4月下半月石脑油现货船货销售。
亚洲汽油裂解价差下跌3.77%至每桶12.50美元，为2月5日以来最低，因美国汽油前景疲软。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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