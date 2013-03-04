国际油市：石脑油价格下跌，Lotte Chemical买进

路透新加坡3月4日 - 亚洲石脑油价格周一跌至一个半月低位每吨960.50美元，裂解价差继续下跌，触及每吨134.15美元的一个月低位，因担心西方汽油市场疲软。

欧洲汽油需求下降，打压石脑油市场。

石脑油市场走软，使得韩国最大的乙烯制造商Lotte Chemical能以每吨较日本报价升水29美元的C&F价格购买5万吨4月上半月装运公开规格石脑油。

该价格较2月20日购买的价格低近16－18%。

2月14日以来，亚洲石脑油价格累计下跌近9.5%，或约100美元。

亚洲汽油价格较2月4日以来的最低水平反弹，触及三个交易日高位每桶13.70美元，因东南亚需求抵消了美国汽油市场人气疲软的利空影响。(完)

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