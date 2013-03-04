国际油市：石脑油价格下跌，Lotte Chemical买进

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡3月4日 - 亚洲石脑油价格周一跌至一个半月低位每吨960.50美元，裂解价差继续下跌，触及每吨134.15美元的一个月低位，因担心西方汽油市场疲软。
欧洲汽油需求下降，打压石脑油市场。
石脑油市场走软，使得韩国最大的乙烯制造商Lotte Chemical能以每吨较日本报价升水29美元的C&F价格购买5万吨4月上半月装运公开规格石脑油。
该价格较2月20日购买的价格低近16－18%。
2月14日以来，亚洲石脑油价格累计下跌近9.5%，或约100美元。
亚洲汽油价格较2月4日以来的最低水平反弹，触及三个交易日高位每桶13.70美元，因东南亚需求抵消了美国汽油市场人气疲软的利空影响。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。