国际油市：石脑油裂解价差接近两个月低位

路透新加坡3月5日 - 亚洲石脑油价格及裂解价差周二继续下跌，分别接近两个月低位每吨949.00美元和117.40美元，因市场传言称至少一重要北亚买家因库存较高而推迟船货。

不过一些交易商未理会这一不利的猜测，称因原油和汽油价格波动较大是石脑油裂解价差疲软的原因。石脑油裂解价差在约一周时间下跌30%。

“人们不愿推高亚洲石脑油价格，因原油不稳。所以这影响石脑油裂解价差，对其构成打压，”新加坡一交易商称。

炼厂纷纷趁升水较高时卖出船货，亦打压市场，尤其他们的卖单接踵而至。

Kuwait Petroleum Corp (KPC)欲售72,000吨轻质石脑油，提货期为从4月起的三个月。

此前不久SK Energy，S-Oil和大连西太平洋石油化工有限公司出售了3－4月装运的船货。