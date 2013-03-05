国际油市：石脑油裂解价差接近两个月低位

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透新加坡3月5日 - 亚洲石脑油价格及裂解价差周二继续下跌，分别接近两个月低位每吨949.00美元和117.40美元，因市场传言称至少一重要北亚买家因库存较高而推迟船货。
不过一些交易商未理会这一不利的猜测，称因原油和汽油价格波动较大是石脑油裂解价差疲软的原因。石脑油裂解价差在约一周时间下跌30%。
“人们不愿推高亚洲石脑油价格，因原油不稳。所以这影响石脑油裂解价差，对其构成打压，”新加坡一交易商称。
炼厂纷纷趁升水较高时卖出船货，亦打压市场，尤其他们的卖单接踵而至。
Kuwait Petroleum Corp (KPC)欲售72,000吨轻质石脑油，提货期为从4月起的三个月。
此前不久SK Energy，S-Oil和大连西太平洋石油化工有限公司出售了3－4月装运的船货。
亚洲汽油裂解价差亦承压，跌至一个月低位每桶11.57美元。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。