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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 22:10 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差从四年多高位跌落，亚洲石脑油价格续升

路透新加坡7月16日 - 亚洲汽油裂解价差周二从四年多高位跌至四日低点每桶14.71美元。

因印度、台湾、马来西亚以及韩国炼厂断供和维修而造成汽油供应不振对亚洲打击严重，但供应紧俏局面料逐步缓解。

7月后半月料至少有7万吨澳洲汽油船货抵达夏威夷，交易消息人士称这很罕见，但这类交易在一旦韩国SK Energy炼厂9月初完成维修或即告停止。

亚洲石脑油价格连续第二日走高，盘旋于约三个半月高位，报每吨920美元，但裂解价差跌至三日低位的101.83美元，因台湾炼厂维修令价格承压。

交易消息人士周二称，印度Reliance Industries 意外将未售出的5.5万吨石脑油船货发货日期从8月8-12日推迟几日。

壳牌向维多售出船期为7月31日至8月4日的92号汽油，价格为每桶123.80美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 田建华)

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