国际油市：亚洲汽油裂解价差走低，部分炼厂停运

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透新加坡7月17日 - 亚洲汽油裂解价差周三连续第二日走低，来到每桶14.54美元的五日低位，因交易商或已得到支应印尼需求的大部分船货。
但交易商也指出，印度炼厂停运可能很快逆转跌势。
印度Reliance Industries本周此前因发生技术故障，运转率降至20万桶/日。
“我们听说可能有10万吨汽油受到影响，”一位交易员称。
另一方面，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)在重启一座年产180万吨的催化裂解装置。
其可能不得不进口汽油，不过这无法核实。
亚洲石脑油价格和裂解价差分别处于每吨902美元和96.55美元的一周低点，因中东有大量现货供应打击人气。
阿布扎比天然气液化公司(ADGAS)、阿布扎比国家石油公司(ADNOC)、科威特和卡塔尔共计在现货市场求售近30万吨石脑油8月船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 田建华)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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