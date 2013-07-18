更正-国际油市：亚洲汽油裂解价差走低，部分炼厂停运

(更正：因译文有误，第三段应为“降低了一个每日处理能力为20万桶的汽油生产装置的运转率”，而非“运转率降至20万桶/日”)

路透新加坡7月17日 - 亚洲汽油裂解价差周三连续第二日走低，来到每桶14.54美元的五日低位，因交易商或已得到支应印尼需求的大部分船货。

但交易商也指出，印度炼厂停运可能很快逆转跌势。

印度Reliance Industries本周此前因发生技术故障，降低了一个每日处理能力为20万桶的汽油生产装置的运转率。

“我们听说可能有10万吨汽油受到影响，”一位交易员称。

另一方面，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)在重启一座年产180万吨的催化裂解装置。

其可能不得不进口汽油，不过这无法核实。

亚洲石脑油价格和裂解价差分别处于每吨902美元和96.55美元的一周低点，因中东有大量现货供应打击人气。

阿布扎比天然气液化公司(ADGAS)、阿布扎比国家石油公司(ADNOC)、科威特和卡塔尔共计在现货市场求售近30万吨石脑油8月船货。(完)

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