国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，汽油裂解价差跌至两周低点

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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路透新加坡7月22日 - 亚洲石脑油价格及其裂解价差周一均跌至两日低点，分别报每吨908.50美元和每吨94.60美元，因供应积聚的预期打压了人气。
台塑石化关闭了一裂解装置，以在9-10月进行检修，这将打压石脑油需求，而届时欧洲可能将向亚洲提供船货。
韩国LG化学买入了50,000至75,000吨9月到港的石脑油，成本加运费价格较日本报价升水6.50至7美元。
交易商指出，科威特向日本出口了4.9万吨石脑油，买家可能是伊藤忠，但未经确认。
亚洲汽油裂解价差降至每桶12.63美元，为两周来最低。此为在7月12日触及逾四年高点后，连续五个交易日下滑。
交易商称，在上周触顶后可能会出现修正。
交易商并称，虽然日本一家炼厂停产，但不会对亚洲汽油供应产生重大影响。(完)
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(翻译 张荻 审校 王洋)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月