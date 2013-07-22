国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，汽油裂解价差跌至两周低点

路透新加坡7月22日 - 亚洲石脑油价格及其裂解价差周一均跌至两日低点，分别报每吨908.50美元和每吨94.60美元，因供应积聚的预期打压了人气。

台塑石化关闭了一裂解装置，以在9-10月进行检修，这将打压石脑油需求，而届时欧洲可能将向亚洲提供船货。

韩国LG化学买入了50,000至75,000吨9月到港的石脑油，成本加运费价格较日本报价升水6.50至7美元。

交易商指出，科威特向日本出口了4.9万吨石脑油，买家可能是伊藤忠，但未经确认。

亚洲汽油裂解价差降至每桶12.63美元，为两周来最低。此为在7月12日触及逾四年高点后，连续五个交易日下滑。

交易商称，在上周触顶后可能会出现修正。

交易商并称，虽然日本一家炼厂停产，但不会对亚洲汽油供应产生重大影响。(完)

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