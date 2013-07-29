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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 20:23 BJT

国际油市：亚洲石脑油价格及裂解价差双双下跌

路透新加坡7月29日 - 亚洲石脑油价格及裂解价差周一跌至两交易日来低位，分别报每吨894.25美元和94.23美元，较前一个交易日升幅回落，因供应充裕。

沙特阿拉伯炼厂Rabigh出现问题，据称可能导致5万吨石脑油出货延迟三日。不过这尚未得到沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的确认。

交易商称亚洲下个月可能获得来自欧洲、地中海地区和美国的120万吨石脑油船货。

交易商称，如果不出现取消或延迟的话，那么下月船货将比7月高约20%，为多年来最高。

对许多交易商而言，大量船货抵达并不意外，多数人士都预计这将成为新的常态，因美国石脑油供应增多，减少欧洲船货需求，这导致欧美地区均将多余船货运到东方。

亚洲汽油裂解价差自7月15日以来首次升高，触及每桶9.18美元的四个交易日高位。

传言沙特寻求即期交货1万吨汽油或为市场带来一定支撑，但交付的港口及日期细节都不得而知。

市场现在关注印尼9月进口计划，但一些交易商认为交易量将不及7月或8月水平。

托克(Trafigura)以每桶118美元的价格向壳牌出售95号汽油船货，装运日期定于8月21-25日。

维多向嘉能可以每吨889美元价格出售10月上半月石脑油船货。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 郑茵)
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