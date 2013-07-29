国际油市：亚洲石脑油价格及裂解价差双双下跌

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透新加坡7月29日 - 亚洲石脑油价格及裂解价差周一跌至两交易日来低位，分别报每吨894.25美元和94.23美元，较前一个交易日升幅回落，因供应充裕。
沙特阿拉伯炼厂Rabigh出现问题，据称可能导致5万吨石脑油出货延迟三日。不过这尚未得到沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的确认。
交易商称亚洲下个月可能获得来自欧洲、地中海地区和美国的120万吨石脑油船货。
交易商称，如果不出现取消或延迟的话，那么下月船货将比7月高约20%，为多年来最高。
对许多交易商而言，大量船货抵达并不意外，多数人士都预计这将成为新的常态，因美国石脑油供应增多，减少欧洲船货需求，这导致欧美地区均将多余船货运到东方。
亚洲汽油裂解价差自7月15日以来首次升高，触及每桶9.18美元的四个交易日高位。
传言沙特寻求即期交货1万吨汽油或为市场带来一定支撑，但交付的港口及日期细节都不得而知。
市场现在关注印尼9月进口计划，但一些交易商认为交易量将不及7月或8月水平。
托克(Trafigura)以每桶118美元的价格向壳牌出售95号汽油船货，装运日期定于8月21-25日。
维多向嘉能可以每吨889美元价格出售10月上半月石脑油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 郑茵)
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路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)