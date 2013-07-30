国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，因供应料将更加充裕

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡7月30日 - 亚洲石脑油价格周二处于两个交易日高位，报每吨898美元，但裂解价差跌至三个交易日低位每吨93.32美元，因供应料将更加充裕。
汽油基本面疲软亦打击石脑油卖方。
印度Reliance Industries出售5.5万吨石脑油船货，将于8月末从Sikka装运，离岸价格(FOB)较中东报价升水约19美元。交易商称，这比近期一笔同样8月装运的交易价格低了24%。
“现在汽油疲软，这导致石脑油供应增加，”一位新加坡行业消息人士称。
尚不确定台湾的台塑是否会寻求9月上半月石脑油到货。
据称三星道达尔石化以成本加运费(C&F)价较日本报价升水约每吨6.5美元的价格购买约2.5万吨9月上半月石脑油船货，但这尚不能确认。
亚洲汽油裂解价差跌至两个半月最低的每桶7.91美元，受需求放缓预期的拖累。
尽管亚洲最大汽油买家印尼尚未购买9月船货，但交易商认定9月需求定然降低，因7月和8月印尼分别购进1,000万桶以上。
台湾中油公司一座产能为每日8万桶的汽油制造装置将维修，这并未提振市场人气。
维多向嘉能可以每吨895美元的价格出售两批石脑油船货，将于9月下半月交货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 田建华)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。