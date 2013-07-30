国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，因供应料将更加充裕

路透新加坡7月30日 - 亚洲石脑油价格周二处于两个交易日高位，报每吨898美元，但裂解价差跌至三个交易日低位每吨93.32美元，因供应料将更加充裕。

汽油基本面疲软亦打击石脑油卖方。

印度Reliance Industries出售5.5万吨石脑油船货，将于8月末从Sikka装运，离岸价格(FOB)较中东报价升水约19美元。交易商称，这比近期一笔同样8月装运的交易价格低了24%。

“现在汽油疲软，这导致石脑油供应增加，”一位新加坡行业消息人士称。

尚不确定台湾的台塑是否会寻求9月上半月石脑油到货。

据称三星道达尔石化以成本加运费(C&F)价较日本报价升水约每吨6.5美元的价格购买约2.5万吨9月上半月石脑油船货，但这尚不能确认。

亚洲汽油裂解价差跌至两个半月最低的每桶7.91美元，受需求放缓预期的拖累。

尽管亚洲最大汽油买家印尼尚未购买9月船货，但交易商认定9月需求定然降低，因7月和8月印尼分别购进1,000万桶以上。

台湾中油公司一座产能为每日8万桶的汽油制造装置将维修，这并未提振市场人气。

维多向嘉能可以每吨895美元的价格出售两批石脑油船货，将于9月下半月交货。(完)

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