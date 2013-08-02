国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，受北亚需求支撑

台湾已公布经济指标--2017/4/12
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透新加坡8月2日 - 亚洲石脑油价格裂解价差周五反弹，受北亚需求支撑，尽管市场仍受困于供应过多。
交易商称，韩国LG化学购入总计5万吨两批9月上半月到港船货，或运抵大山港口，较日本成本加运费(C&F)报价升水略高于每吨4美元。
而上次该公司7月22日购买时升水为每吨6.50-7.50美元，与目前供应较多的情况相符。
台湾中油公司仍在标购9月10-30日运达高雄的全馏分规格石脑油，以及9月1-20日抵达高雄的重石脑油。
斯里兰卡的Ceypetco通过竞标供应11万桶轻质燃油，8月25-26日从科伦坡装运。该竞标将于8月13日结束。
印度的Essar Oil已出售3.5万吨石脑油，装运日期为8月27-31日，较中东离岸价格(FOB)报价高约每吨15美元，较8月上半月船货的升水跌去40%。
亚洲汽油裂解价差仍接近每桶6.48美元的三个月低位，因交易商押注未来市况疲软，因经历七八月的抢购之后，印尼需求料在9月放缓。
但新加坡汽油现货市场活跃，有六批船货售出，为5月13日以来最大成交数字。这样的交易量是在短短30分钟内达成的，反映出现在卖家有货可供应。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 郑茵)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
路透台北4月12日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单827.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)969.8亿台币： 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.50亿台币 4/17 4,018.50亿台币 4/18 2,079.50亿台币 4/19 1,224.50亿台币 4/20 1,561亿台币