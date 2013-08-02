国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，受北亚需求支撑

路透新加坡8月2日 - 亚洲石脑油价格裂解价差周五反弹，受北亚需求支撑，尽管市场仍受困于供应过多。

交易商称，韩国LG化学购入总计5万吨两批9月上半月到港船货，或运抵大山港口，较日本成本加运费(C&F)报价升水略高于每吨4美元。

而上次该公司7月22日购买时升水为每吨6.50-7.50美元，与目前供应较多的情况相符。

台湾中油公司仍在标购9月10-30日运达高雄的全馏分规格石脑油，以及9月1-20日抵达高雄的重石脑油。

斯里兰卡的Ceypetco通过竞标供应11万桶轻质燃油，8月25-26日从科伦坡装运。该竞标将于8月13日结束。

印度的Essar Oil已出售3.5万吨石脑油，装运日期为8月27-31日，较中东离岸价格(FOB)报价高约每吨15美元，较8月上半月船货的升水跌去40%。

亚洲汽油裂解价差仍接近每桶6.48美元的三个月低位，因交易商押注未来市况疲软，因经历七八月的抢购之后，印尼需求料在9月放缓。

但新加坡汽油现货市场活跃，有六批船货售出，为5月13日以来最大成交数字。这样的交易量是在短短30分钟内达成的，反映出现在卖家有货可供应。(完)

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