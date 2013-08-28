更正-国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，关注台塑石化招标

(更正：第三段译文有误，应为“担心印度/中东现货出口增加”，而非“担心印度/中东现货出口价差走高”)

路透新加坡8月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至三日低点106.80美元，因供应充足。此前裂解价差连涨两天。

石脑油基本面走软，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)因此得以预定不超过10万吨船期为10月上半月的石脑油，成本加运费(C&F)报价与日本报价持平，这是韩国企业约一年来购买的最低价格。

“一些卖家可能是担心印度/中东现货出口增加，虽然还不清楚究竟会有多少来自欧洲和地中海地区的船货10月将运抵亚洲，”一名北亚交易商表示。

亚洲最大的石脑油买家台塑石化本周将进行招标，寻求一批10月上半月的船货。

还不清楚台塑会买多少，因为公司计划从9月中旬到10月期间对二号裂解装置进行维修，该装置年产能为103万吨。

印度Reliance Industries已经将5.5万吨9月下半月装货的石脑油售予维多公司，交易商估计离岸价(FOB)为每吨比中东报价升水约18美元。这批石脑油将从Sikka运出。

印度石油天然气公司(ONGC)向联合石化出售了3.5万吨9月16-18日在Hazira装货的石脑油，FOB价格为每吨比中东价格高约26美元。

ONGC下属Mangalore Refinery and Petrochemicals Corp(MRPL)向Petro-Diamond出售3.5万吨9月16-18日装货的船货，FOB价格为每吨比中东价格高约27美元。(完)

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