国际油市：亚洲石脑油/汽油裂解价差持平，供应仍处于高位

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透新加坡9月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周四持平在每吨101.08美元，不过较一个月之前的水平下跌约10.2%，因供应处于高水平。
韩国Lotte Chemical购买了大约7.5万吨石脑油，船期为11月下半月，每吨较日本C&F报价升水约2.50美元，与LG化学9月12日支付的水平下跌约一半。LG化学当时购买了船期为10月下半月和11月上半月的船货。
日本三井化学也可能购买了11月上半月的船货，预计价格较日本C&F报价相比介于小幅贴水和持平之间。
沙特阿美打算出售Jubail炼厂的首批石脑油，该工厂日产能40万桶，装船日期定在10月中旬。
马来西亚Titan敲定一笔交易，买入20万吨船期为2013/10月至2014/9月的石脑油。
亚洲汽油裂解价差反弹1.35%，至两个交易日高点每吨3.91美元。
新加坡成交三笔现货交易。
壳牌买入两批95号汽油，每桶报价115.60美元，卖家分别为联合石化和中国石油，10月9-23日由新加坡装船。
维多公司卖出一批92号汽油，每桶报价112.40美元，由马来西亚装船。(完)
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(编译 李春喜; 审校 孙茉莉)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编