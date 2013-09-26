国际油市：亚洲石脑油/汽油裂解价差持平，供应仍处于高位

路透新加坡9月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周四持平在每吨101.08美元，不过较一个月之前的水平下跌约10.2%，因供应处于高水平。

韩国Lotte Chemical购买了大约7.5万吨石脑油，船期为11月下半月，每吨较日本C&F报价升水约2.50美元，与LG化学9月12日支付的水平下跌约一半。LG化学当时购买了船期为10月下半月和11月上半月的船货。

日本三井化学也可能购买了11月上半月的船货，预计价格较日本C&F报价相比介于小幅贴水和持平之间。

沙特阿美打算出售Jubail炼厂的首批石脑油，该工厂日产能40万桶，装船日期定在10月中旬。

马来西亚Titan敲定一笔交易，买入20万吨船期为2013/10月至2014/9月的石脑油。

亚洲汽油裂解价差反弹1.35%，至两个交易日高点每吨3.91美元。

新加坡成交三笔现货交易。

壳牌买入两批95号汽油，每桶报价115.60美元，卖家分别为联合石化和中国石油，10月9-23日由新加坡装船。

维多公司卖出一批92号汽油，每桶报价112.40美元，由马来西亚装船。(完)

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