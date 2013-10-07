国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及五个月低位，因需求低迷且供应过剩

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡10月7日 - 亚洲石脑油价格和裂解价差周一连续第二天下跌，其中石脑油价格触及每吨891.25美元的三个月低位，裂解价差触及每吨79.15美元的五个月低位，因现货需求低迷且供应过剩。
尽管印度10月出口低于预期，但人气仍维持疲弱。
交易商起初预计印度出口800,000吨石脑油，但迄今为止出口量还没有超过650,000吨。
但供应过剩的局面仍在持续。
在石脑油交易方面，印度石油天然气公司(ONGC)向壳牌出售了35,000吨10月28-29日从孟买装货的石脑油，不过不清楚价格升水。
亚洲汽油裂解价差连续第三天上升，至每桶2.42美元的五日高位。
分析师称，尽管目前亚洲汽油供应充足，但约五年后情况可能发生变化，印尼需求飙升可能促使亚洲从汽油净出口方变成净进口方。
新加坡现货交易中，三笔汽油交易成交，一笔石脑油交易成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。