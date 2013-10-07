国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及五个月低位，因需求低迷且供应过剩

路透新加坡10月7日 - 亚洲石脑油价格和裂解价差周一连续第二天下跌，其中石脑油价格触及每吨891.25美元的三个月低位，裂解价差触及每吨79.15美元的五个月低位，因现货需求低迷且供应过剩。

尽管印度10月出口低于预期，但人气仍维持疲弱。

交易商起初预计印度出口800,000吨石脑油，但迄今为止出口量还没有超过650,000吨。

但供应过剩的局面仍在持续。

在石脑油交易方面，印度石油天然气公司(ONGC)向壳牌出售了35,000吨10月28-29日从孟买装货的石脑油，不过不清楚价格升水。

亚洲汽油裂解价差连续第三天上升，至每桶2.42美元的五日高位。

分析师称，尽管目前亚洲汽油供应充足，但约五年后情况可能发生变化，印尼需求飙升可能促使亚洲从汽油净出口方变成净进口方。

新加坡现货交易中，三笔汽油交易成交，一笔石脑油交易成交。(完)

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