国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，科威特提高报价让买家意外

路透新加坡10月9日 - 亚洲石脑油裂解价差抹去涨幅，下滑0.1%至每吨86.33美元，因基本面疲弱，不过这未能阻止科威特将定期船货定价高于预期，让亚洲买家感到意外。
Kuwait Petroleum Corp(KPC)将2013年12月至2014年11月石脑油船货离岸价格(FOB)上调至较中东报价升水34美元，较2012年12月至2013年11月合约的价格上升了26%。
“这很疯狂，”一名交易员说，其他人也认同他的观点。交易员大都预计KPC的报价为接近30美元，最高为略高于30美元。
现货方面，印度Reliance Industries向嘉能可出售约55,000吨11月上半月船期的石脑油，离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水约16美元。与同样出售给嘉能可的10月底船期的船货相比价格稳定。
亚洲汽油裂解价差上升0.66美元至每桶2.76美元，但仍低于今年均值8.50美元，因供应充足。
虽然前景疲弱，但由于台湾中油和台塑分别有一个汽油生产装置处于关闭状态，卖家至少可以松一口气。
汽油供应过剩不仅限于亚洲，亦蔓延至美国和欧洲。
新加坡现货交易中，两笔汽油交易成交，没有石脑油交易成交。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 杜明霞；审校 王洋)